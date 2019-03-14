الاستقلال يعتز بتكليف نزار بركة بتسليم الرسالة الملكية للرئيس الموريتاني

هبة بريس - الرباط

عبر حزب الاستقلال عن اعتزازه بتكليف الملك محمد السادس للأمين العام نزار بركة بتسليم رسالة خطية من جلالته إلى أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز.

الحزب، ثمن في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي، بالمجهودات التي يبذلها قائدا البلدين من أجل تطوير علاقات التعاون وتوسيعها وتنويع مجالاتها في أفق شراكة استراتيجية بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني.

ونوهت اللجنة التنفيذية بالدينامية التي عرفتها الدبلوماسية الحزبية الأسبوع الماضي، حيث استعرضت المشاركة الوازنة لوفد من قيادة الحزب برئاسة الأمين العام نزار بركة في المؤتمر العام لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، توجت بالاتفاق على تطوير وتقوية العلاقات بين الحزبين في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى شراكة سياسية متقدمة.

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