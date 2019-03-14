من المسؤول عن سرقة بوابات محمية ملكية بافران؟

ع محياوي – هبة بريس

أفادت مصادر لـ ” هبة بريس ” أن المحمية الملكية بمنطقة ” تورتيت ” التابعة لدائرة أزرو بإقليم إفران ، عرفت يوم أمس الأربعاء 13 مارس الجاري، حالة استنفار أمني، عقب سرقة البوابات الخاصة بالمحمية الملكية .

وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الشرطة العلمية ورجال الدرك الملكي بالإقليم حلت على الفور إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في عملية السرقة و معرفة ملابسات هذه القضية التي عرفت تهورا من المسؤولين الساهرين على هذه المحمية حسب ذات المصدر

وأكد ذات المصدر أن البحث جاري لإيقاف المتورطين من طرف عناصر الدرك الملكي و تقديمهم للعدالة بالمنسوب إليهم .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0