من المسؤول عن سرقة بوابات محمية ملكية بافران؟

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ع محياوي – هبة بريس
أفادت مصادر لـ ” هبة بريس ” أن المحمية الملكية بمنطقة ” تورتيت ” التابعة لدائرة أزرو بإقليم إفران ، عرفت يوم أمس الأربعاء 13 مارس الجاري، حالة استنفار أمني، عقب سرقة البوابات الخاصة بالمحمية الملكية .
وأضاف ذات المصدر، أن عناصر الشرطة العلمية ورجال الدرك الملكي بالإقليم حلت على الفور إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا للكشف عن هوية المتورطين في عملية السرقة و معرفة ملابسات هذه القضية التي عرفت تهورا من المسؤولين الساهرين على هذه المحمية حسب ذات المصدر
وأكد ذات المصدر أن البحث جاري لإيقاف المتورطين من طرف عناصر الدرك الملكي و تقديمهم للعدالة بالمنسوب إليهم .
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