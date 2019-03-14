“فيسبوك” توضح سبب توقف المنصة الرقمية والتطبيقات التابعة لها

هبة بريس - وكالات

نفت شركة “فيسبوك” أن يكون الخلل الذي تعرضت له المنصة الرقمية، وباقي التطبيقات المرتبطة بها كـ “واتساب” و “مسنجر” و”إنستغرام”، لعدة ساعات في أماكن عديدة من العالم، الأربعاء 13 مارس، مرتبطا بهجوم الحرمان من الخدمة الموزعة DDos.

وكتبت الشركة على “تويتر”، مساء الأربعاء، (قبل أن تعود الخدمة إلى طبيعتها) : “نحن نركز على حل المشكل في أقرب وقت، لكن نود أن نؤكد لكم أن الأمر لا يتعلق بهجوم DDos.”

وفور تعرض “فيسبوك” لهذا الخلل، سارع عدد من رواد التواصل الاجتماعي إلى التعليق وربط الأمر بنظريات المؤامرة وهجوم DDos.

وأوضح توري مورش، الباحث الأمني في مجال شبكات البوت نت، أنه لا وجود لدليل للإشارة إلى وقوع هجوم ضار، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بهجوم فعلي أو أي هجوم واسع النطاق.

وتعمل هجمات الحرمان من الخدمة DDos، في أبسط مستوياتها، على إرسال حركة مرور كبيرة تفوق قدرة الموقع أو الخدمة.

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