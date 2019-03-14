قضية الصحراء المغربية .. كوهلر يدعو الدول الأطراف الى مائدة مستديرة

هبة بريس

دعا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، الرئيس الأسبق لألمانيا، هورست كولر، كافة الأطراف: المغرب والجزائر و”البوليساريو”، وموريتانيا إلى مائدة مستديرة ثانية بمدينة جنيف السويسرية يومي 21 و22 مارس 2019.

وتنعقد هذه المائدة المستديرة الثانية، بعد اجتماع أول، انعقد بجنيف يومي 5 و6 دجنبر الماضي، والذي عرف مشاركة كل من المغرب والجزائر و”البوليساريو”، وموريتانيا.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع بجنيف، فقد وجه المبعوث الشخصي “رسائل دعوة مماثلة” لكل من المغرب والجزائر، و”البوليساريو”، وموريتانيا، للمشاركة في المائدة المستديرة الثانية بجنيف يومي 21 و22 مارس الجاري، مبرزة أن مجلس الأمن شجع في قراره رقم 2440 المغرب والجزائر و”البوليساريو” وموريتانيا إلى “العمل بكيفية بناءة مع المبعوث الشخصي بروح من التوافق طيلة هذا المسلسل مما يمكنه من تحقيق أهدافه”.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، أشاد في قراره رقم 2440، الذي تبناه في 29 أكتوبر 2018، بالقرارات المتخدة من طرف المغرب والجزائر و”البوليساريو”، وموريتانيا بشأن قبول الدعوة التي وجهها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، للمشاركة في المائدة المستديرة الأولى بجنيف يومي 5 و6 دجنبر 2018

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