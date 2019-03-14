وجدة.. دورة إستثنائية للأكاديمية لمصادقة التوظيف الجهوي بدل نظام التعاقد

هبة بريس : أحمد المساعد

عقد محمد ديب بعد زوال اليوم الأربعاء 13 مارس الجاري ندوة صحفية لتسليط الضوء على الدورة الاستثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للشرق لمراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية بعد احتجاج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مطالبين بالادماج بدل نظام التعاقد وخاصة بعد لقاء موسع بين وزير التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية يوم السبت 09 مارس الجاري.

حيث صادق نهار اليوم المجلس الإداري للأكاديمية على مراجعة النظام الأساسي للأطر التربوية من نظام التعاقد إلى التوظيف الجهوي كخيار استراتيجي للحكومة من أجل تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تروم على الإستقرار المهني والاجتماعي للأطر مع منح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في تدبير الموارد البشرية والتخلي نهائيا عن التعاقد وادخال تعديلات من خلال مزاولة الأنشطة الحرة خارج اوقات العمل وتمتيع الأساتذة بالحق في الترقية على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير بمراجعة المادة 25 من النظام الأساسي الحالي وكذا حالة العجز الصحي وتمتيع الأستاذ بالحركة الإنتقالية والادماج ضمن أطر الأكاديمية والترسيم مباشرة والنجاح في إمتحان التأهيل المهني حيث سيتم ترسيمهم بالأمر في الرتبة 2 من الدرجة الثانية( السلم 10).

كما تم التنصيص على السماح بإجتياز مباراة ولوج مركز مفتشي التعليم وإجتياز مباراة ولوج سلك التبريز و مسلك الإدارة التربوية ومباراة مركز التوجيه والتخطيط وكذا السماح بالتباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية المعتمدة بالتنظيم الهيكلي لمصالح الأكاديمية .

وأشار في ختام الندوة الصحفية ان النظام الأساسي لأطر الأكاديميات المعدل من نظام التعاقد الى التوظيف الجهوي سيدخل ساري المفعول بعد تأشيره من طرف وزارة الإقتصاد والمالية.

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