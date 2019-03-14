هذا موعد سفر الرجاء إلى الكونغو

هبة سبور – شفيق عنوري

يسافر الرجاء الرياضي، يوم غد الخميس، عبر طائرة خاصة، إلى الكونغو، من أجل مواجهة أوتوهو، برسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويسعى الرجاء إلى تحقيق الانتصار على مضيفه وانتظار هدية من بركان، في المواجهة التي ستجمعه بحسنية أكادير، برسم نفس الجولة.

ويرحل الرجاء إلى الكونغو بمعنويات مرتفعة، بعد انتصاره التاريخي على مضيفه نهضة بركان، برسم الجولة ال21 من البطولة الاحترافية، بنتيجة سبعة أهداف مقابل اثنين.

يشار إلى أن الرجاء يتذيل ترتيب المجموعة ب4 نقاط، بفارق نقطة عن حسنية أكادير وأوتوهو صاحبي المركزين الثالث والثاني، فيما يتبعد نهضة بركان في صدارة الترتيب ب11 نقطة.

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