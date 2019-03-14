الداخلية: تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات تخريبية بالمملكة

هبة بريس

في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية المرتبطة بما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك خلية إرهابية، بتاريخ 14/03/2019، بمدن سيدي بنور والجديدة والمحمدية ومراكش، تتكون من 6 عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع “داعش” بليبيا.

وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية توصلت هبة بريس بنسخه عنه، أن المتابعة الأمنية الدقيقة مكنت من كشف انخراط المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لـ”داعش”، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة.

هذا وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وفق ذات البلاغ

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