رسميا .. الاكاديمية الجهوية لجهة درعة تافيلالت تتخلى عن نظام “التعاقد”

هبة بريس - الرشيدية

صادق المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت في دورة استثنائية بعد زوال اليوم الاربعاء 13 مارس الجاري بقاعة فلسطين بمدينة الرشيدية بالإجماع على التعديلات 14 لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الاكاديمية والتي من أبرزها التخلي عن نظام “التعاقد”.

و ترأس أشغال المجلس للأكاديمية، المدير المكلف بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات خالد بنيشو، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور 35 عضوا من أصل 42 من أعضاء المجلس .

وبعد افتتاح أشغال هذه الدورة الاستثنائية بآيات بينات من الذكر الحكيم تمت تلاوة الفاتحة ترحما على روح الفقيد المسمى قيد حياته بن أحمد شهاب عضو المجلس الإداري للأكاديمية والمدير الجهوي لدى كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة الذي وافته المنية في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية؛ ليقدم السيد الكاتب العام لولاية جهة درعة تافيلالت كلمة رحب فيها بالحاضرين وأبرز من خلالها الأهمية البالغة المميزة لأشغال هذه الدورة بالنظر الى موضوعها المتمركز على مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت وفق تعديلات وإجراءات تهدف إلى تعزيز الشعور بالاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الأطر متمنيا التوفيق والنجاح لأشغال هذه الدورة .

ثم أعلن السيد خالد بنيشو رئيس المجلس الإداري انطلاق أشغال هذه الدورة، حيث قدم بين يدي الحاضرين كلمة توجيهية ومؤطرة ذكر فيها بموضوع الدورة الذي خصص لتدارس التعديلات المقترحة التي تهم مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري لأكاديمية درعة تافيلالت السنة الماضية، كما أوضح أن هذه التعديلات تندرج في سياق سعي الوزارة إلى الارتقاء بوضعية الأساتذة أطر الأكاديمية وتجويدها بالانتقال من الوضعية الحالية المتمثلة في التوظيف بموجب عقود الذي استفادت منه أفواج 2016-2017-2018 إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات.

من جهته قدم السيد علي براد مدير الأكاديمية عرضا مفصلا حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بأطر أكاديمية جهة درعة تافيلالت تناول فيه سياق ودواعي وأهداف هذه المراجعة التي أضحت ضرورية وذلك من أجل توفير نظام أساسي خاص بهذه الفئة من نساء ورجال التعليم يتماشى مع خصوصية الأكاديمية كمؤسسة عمومية ويضمن توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، وفي معرض مناقشة هذه المقتضيات الجديدة ثمن الحاضرون التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات والمصادقة عليها بالإجماع وهي :

1- التخلي عن نظام “التعاقد”؛

2- مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا؛

3- السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل؛

4- تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية؛

5- مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير ، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين؛

6- تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي ؛

7- الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها؛

8- إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد؛

9- ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية ( السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني؛

10- الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛

11- الترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛

12- الترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛

13- الترشيح لاجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛

14- فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي…..)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.

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