اتخاد قرار في غير محله ..محامي يقاضي رئيس الحكومة ووزير الصحة

هبة بريس ـ الرباط

رفع محام بهيئة الدار البيضاء دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس حكومتها سعد الدين العثماني ووزير الصحة أنس الدكالي والمندوب الإقليمي للصحة بمدينة بن سليمان وذلك قصد التعويض عن الخطإ المرفقي المقترف بحق سيدة حامل اضطرت لوضع حملها على متن سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الإقليمي بمدينة بن سليمان.

وأوضح المحامي الشمسي، من خلال بيان له، أن السيدة الحامل تم استقبالها بالمستشفى المذكور، وإشعارها بقرب وقت ولادتها، قبل أن تقرر إدارة المستشفى إرسالها إلى مدينة الرباط بدون مبرر وبدون مرافق طبي وعلى متن سيارة إسعاف غير مجهزة، والنتيجة هي وضع السيدة الحامل لمولودها في سيارة الإسعاف بالليل عند الساعة التاسعة، وفي البرد القارس،

ويرى بنشمسي ان السيدة مست في كرامتها وهددت في حياتها وحياة طفلها، بسبب ما اعتبره « اتخاذ قرار في غير محله يتمثل في نقل سيدة حامل في مخاضها إلى مدينة الرباط أولا من دون سبب علمي، وثانيا ، من دون اتخاذ الإحتياطات اللازمة لإنجاح عملية النقل».

وطلب المحامي في الدعوى القضائية بالتعويض المادي لصالح السيدة المتضررة، تصل قيمته لـ 5 آلاف درهم، وتعويض على الضرر المعنوي تصل قيمته كذلك لـ 5 آلاف درهم، وإرجاع المبلغ المدفوع لإدارة مستشفى بنسليمان

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