ممرضو جهة طنجة تطوان الحسيمة يضربون عن العمل ويرفضون “التعاقد”

نُشر بتاريخ :  2019-03-13 - 19:37
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س بويعقوبي ـ هبة بريس

نظم ممرضو جهة طنجة تطوان الحسيمة ، اليون الاربعاء 13 مارس الجاري ، وقفة احتجاحية أمام مقر ولاية الجهة ، استجابة لدعوة حركة ممرضي وتقنيي الصحة بالمغرب .

المحتجون الذي دخلوا في اضراب عن العمل اليوم ، طالبوا من النقابة التي تدخل في حوار مع الحكومة والوزارة الوصية الى التمسك بملفهم “التمريضي” كمطلب مشددين على ضرورة الدفاع عنه ومواجهة اي خطوة لتجاوزه بكافة اشكال الاحتجاج .

وطالب الممرضون بانصاف ضحايا المرسوم 2-17-535 ومراجعة كافة شروط الترقي المجحفة ، وادماج كافة الممرضين المعطلين في الوظيفة العمومية دون “تعاقد”.

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