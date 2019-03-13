حجز 13 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني العاملة بمعبر باب سبتة، خلال عملية مراقبة روتينية للسيارات العابرة أمس الثلاثاء، من حجز 13 كلغ من مخدر الشيرا.

وأبرز مصدر جمركي، لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عناصر الفرقة المشتركة بين الأمن والجمارك في منطقة المغادرة وإثر تفتيش دقيق لإحدى السيارات المرقمة بالمغرب، والتي كانت في طريقها لدخول مدينة سبتة المحتلة، عثرت على هذه الكمية من المخدرات معدة على شكل صفائح مدسوسة بعناية في تجاويف على مستوى الجزء السفلي من هيكل السيارة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تمت إحالة سائق السيارة، مغربي الجنسية، على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث في العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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