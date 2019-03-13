عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وانسجرام ويربك ملايين المستخدمين

هبة بريس ـ متابعة

ضرب عطل مفاجئ موقعي فيسبوك وانستجرام ، حيث أضاب تطبيقات “فيس بوك” و”إنستجرام” في الكثير من مناطق العالم، ومن بينها جزء من اوربا وبعض الدول العربية ومنها المغرب .

وأظهر المستخدمون عدم قدرتهم على استخدام التطبيقات بشكل طبيعي، حيث تظهر رسائل خطأ عند محاولة الإتصال بالموقعين، وعند محاولة الإتصال بـ “فيسبوك”، تظهر رسالة تقول إن الموقع تحت الصيانة مؤقتًا وسيعود للعمل بشكل طبيعي خلال دقائق.

كما تظهر رسالة للمستخدمين في حالة النشر بالبروفيل او الصفحات تتحدث عن عطل فني سيتم التعامل معه لاحقا.

وتكررت أعطال فيسبوك خلال الأشهر الأخيرة بعد التعديلات التي ادخلها عملاق التواصل الاجتماعي، والتي تضررت منها الكثير من الصفحات، فيما ذكرت مصادر تقنية ان فيسبوك يعمد إلى تطوير منصته اثر التحولات التي تعرفها الأنترنت عبر العالم على مستوى السوشيال ميديا.

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