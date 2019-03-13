حكم جديد على المدير السابق لحملة ترامب

هبة بريس ـ وكالات

أصدرت محكمة أمريكية حكما جديدا بالسجن على بول مانافورت المدير السابق للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأصدرت المحكمة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 43 شهرا (3 سنوات ونصف السنة) على مانافورت في قضية الضغط على شهود عيان ونشاط اللوبي غير الشرعي. وعليه كذلك التعويض عن الأضرار بقيمة نحو 6 ملايين دولار.

وستخصم من هذه المدة فترة الأشهر الـ 9 التي أمضاها مانافورت بالسجن على ذمة التحقيق.

وستصل عقوبة السجن الإجمالية على مانافورت إلى 7 سنوات ونصف السنة، علما بأنه صدر بحقه الأسبوع الماضي حكم بالسجن 4 سنوات في قضية أخرى، تتعلق بالاحتيال المصرفي والتهرب من الضرائب.

وينص هذا الحكم أيضا على تغريمه 50 ألف دولار والتعويض عن الأضرار بحجم 24 مليون دولار.

يذكر أنه تم فتح قضية جنائية ضد بول مانافورت خلال تحقيق فريق المدعي روبرت مولر في التآمر المزعوم بين حملة ترامب والسلطات الروسية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.

وكشف التحقيق أن مانافورت قام باحتيال ضريبي وتبييض أموال خلال عمله لصالح حزب الأقاليم الأوكراني والرئيس الأوكراني السابق فكتور يانوكوفيتش

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