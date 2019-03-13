عاجل.. انهيار حائط على رؤوس عمال بالدار البيضاء

هبة بريس ـ البيضاء

أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان أن انهيار السور الخارجي لأحد المصانع المهجورة، مساء يومه الأربعاء 13 مارس 2019، مجاور لورش بناء عمارة، بملتقى شارع “لاجيروند” وزنقة “خزامة”، أدى إلى محاصرة عاملين بالورش تحت الأنقاض .

وقال ذات المصدر “انه تجري حاليا محاولات إخراجهما من طرف مصالح الوقاية المدنية ”

و يضيف ذات المصدر ان ” هذا الانهيار خلف إصابة عاملين آخرين بإصابات خفيفة، نقلا على إثرها للمستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية ”

هذا وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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