توقيع مذكرة تفاهم بين بنك المغرب وسلطة دبي للخدمات المالية

هبة بريس ـ و م ع

وقع بنك المغرب وسلطة دبي للخدمات المالية، اليوم الأربعاء بالرباط، على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالي الاعتماد والإشراف على البنوك المستقرة بالمغرب ودبي.

وذكر بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذا الاتفاق يعكس التزام البنك بتطوير أفضل معايير الحكامة على مستوى المؤسسات البنكية المغربية والإشراف على أنشطتها بالخارج، بما في ذلك داخل المراكز المالية الدولية من قبيل دبي.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه ، بالخصوص، إلى تعزيز فعالية الأدوات المعتمدة لتقنين أنشطة البنوك التي تتوفر على مصالح مشتركة بالمغرب ودبي. وستساهم بالتالي في تعزيز ثقة المستثمرين وفي النهوض بالخدمات المالية الثنائية.

وبموجب هذه المذكرة -يضيف البلاغ- سيتقاسم بنك المغرب وسلطة دبي للخدمات المالية جميع المعلومات الخاصة بطلبات الاعتماد التي تقدمت بها البنوك المتواجدة في البلدين، مبرزا أن المعلومات المتبادلة ستشمل أيضا تلك الخاصة بالمتانة المالية للمؤسسات البنكية وكذا الملاحظات المثارة في التقارير وخلال عمليات المراقبة.

وأشار المصدر ذاته ، إلى أن ممثلي المؤسستين سيعقدان اجتماعات ستخصص لتدارس القضايا المرتبطة بالإشراف على المؤسسات العابرة للحدود المتواجدة على مستوى البلدين.

كما ستعمل المؤسستان -وفقا للبلاغ- على التعاون فيما يتعلق بتحديد الخروقات المالية المحتملة المرتبطة بالخصوص بالخدمات البنكية غير المرخص لها، وغسل الأموال وأي تجاوزات أخرى للقوانين المعمول بها.

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