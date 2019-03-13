رئيس جمهورية سيراليون يحل بالمغرب و العثماني يستقبله

هبة بريس

حل رئيس جمهورية سيراليون فخامة جوليوس مادا بيو، الأربعاء 13 مارس بالمغرب، على رأس وفد هام، وذلك في إطار مشاركته في أشغال النسخة السادسة للمنتدى الدولي “إفريقيا للتنمية”، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ولدى وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي، وجد الرئيس السيراليوني في استقباله، رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني.

وبعد استعراضه لتشكيلة من وحدة الشرف التابعة للقاعدة الأولى للبحرية الملكية التي أدت التحية، تقدم للسلام على الرئيس السيراليوني كل من والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة إقليم النواصر، ورئيس المجلس الإقليمي للنواصر، ورئيس جماعة النواصر، والكاتب العام المكلف بالمطار، والرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك.

وسيترأس رئيس جمهورية سيراليون أشغال النسخة السادسة للمنتدى الدولي “إفريقيا للتنمية” المنظمة بالدار البيضاء يومي 14 و15 مارس الجاري.

وبالإضافة إلى سيراليون، ضيف الشرف، سيعرف المنتدى الذي يعد منصة مرجعية للحوار، وتشجيع الاستثمار، والنهوض بالتجارة البينية الإفريقية، عبر تعزيز التبادلات بين المنعشين الاقتصاديين الأفارقة ونظرائهم في بقية بلدان العالم، مشاركة مجموعة من الدول الإفريقية.

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