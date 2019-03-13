تنسيقية الأساتذة المتعاقدين :” الميدان بيننا ويمكننا التدريس في الصيف“

هبة بريس – الرباط

رفضت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، دون تحقق شرط سقوط خيار التعاقد، الذي يعتبر هو أساس الملف المطلبي على حد تعبيرهم.

وقال عضو تنسيقية الأساتذة المتعاقدين خلال الندوة الصحفية التي نظمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، بأنه :” لا حوار مع الوزارة ..و الميدان بيننا…“.

وفي نفس السياق قال عضو التنسيقية الوطنية، بأن الحوار الأخير مع النقابات التعليمية ، كان عبارة عن اقتراحات جاهزة و البلاغ الصادر بعد الاجتماع واضح، حيث وأن التفاوض يقتضي حضور طرفين من أجل التفاوض على مفترحات معينة يقدمها طرف من الطرفين.

وأضاف المتحدث قائلا :” هذاك قرار جاو يخرحوا بيه مع الاطارات النقابية والدليل ما جاء في البلاغ أنه سيتم الموافقة على المقترحات… يعني هو اخبار بمقترحات جاهزة وليس حوار“، مضيفا بأن ما جاء في البلاغ لا يستجيب لملف الأساتذة المتعاقدين…” مطلبنا واضح هو إسقاط التعاقد والادماج في النظام التسياسي لموظفي الإدارات العمومية… مقترحاتهم لاغية ولا نقبل بها جملة وتفصيلا“.

واستنكرت التنسيقية تدخل العمال والولات وبالأخص وزارة الداخلية في ملفهم المطلبي، على اعتبار أن الحوار لا يعني الأخيرة، حيث كشفت عن التضييق على مجموعة من الأساتذة داخل الأقسام واستهداف المنسقين من أجل قمعهم.

ولم تخفي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، رغبتها في التدريس في الصيف، جوابا على سؤال تقدمت به هبة بريس، حيث أكد أحد أعضاء التنسيقية المشاركين في الندوة الصحفية على أنه لا يوجد أي إشكال بالنسبة للأساتذة، والذي صرح قائلا :”لا مشكل لدينا التدريس في الصيف..راه كنخدمو نخدمو السبت والأحد.. ويجيو يطلوا علينا في الجبال.. والأساتذة يعملون على تعويض الخصص منذ بداية الموسم الدراسي..ظروف اشتغال الأستاذ وشحال كيصرف من الجيب ديالو…“.

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