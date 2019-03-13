قتلى في حادث إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في البرازيل

هبة بريس - وكالات

قتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم 5 أطفال، في مدرسة ابتدائية بالبرازيل، حيث قام مراهقان بإطلاق النار فيها، صباح اليوم الأربعاء، حسبما أفادت شبكة Globo TV المحلية.

وأوضحت Globo TV أن من بين القتلى 5 أطفال وشخصا بالغا والمراهقين مطلقي النار.

وأوضحت الشرطة المحلية أن الحادث وقع في مدرسة “الأستاذ راؤول براسيل” الابتدائية في ضواحي مدينة ساو باولو (جنوب شرقي البلاد)، حيث دخل مراهقان مقنعان المبنى عند الساعة 9:30 صباحا، وأطلقا النار داخلها، قبل أن يصوبا سلاحيهما على نفسيهما في نهاية العملية.

وقالت الشرطة أيضا لـGlobo TV إن إطلاق نار آخر وقع على مسافة 500 متر تقريبا من مدرسة “الأستاذ راؤول براسيل” قبل وقت وجيز من الأحداث، لكنه ليس واضحا إن كانت هناك صلة بين الحادثين.

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