بالصور: إعادة تمثيل جريمة قتل وحراق شاب لوالده بقلعة السراغنة‎

ضاهر محمد؛ مراكش

اشرف نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش رفقة عناصر الدرك بقلعة السراغنة صباح اليوم على اعادة تمثيل فصول الجريمة المروعة التي راح ضحيتها أب على يد ابنه رميا بالرصاص وتقطيع الجثة واحراقها يوم عيد الأضحى.

واقدم الشاب الذي يبلغ من العمر 18 سنة على قتل والده ببندقية صيد نهار يوم عيد الاضحى في معصرة لزيت الزيتون وقام بحرق جثته ورمي رمادها في صهريج مخلفات المرجان الذي تقذفه معصرة الزيتون التي تعود ملكيتها لوالده، لإخفاء معالم الجريمة.

وكانت عائلة الضحية سبق لها ان وضعت بلاغ لدى مصالح الامن بقلعة السراغنة حول اختفائه، قبل أن تكشف زوجة الهالك لغز هذه القضية، بعدما توجهت الى مركز الدرك وابلغت عن الجريمة مؤكدة للمحققين ان ابنها البالغ من العمر 18 سنة، قد قتل والده بطريقة وحشية واحرق جتثه واخفى معالم وآثار عمله الوحشي.

وسبق لعناصر الدرك بالمركز القضائي لقلعة السراغنة، ان قامت بتوقيف الشاب يوم الاثنين الماضي بمحطة القطار بمدينة بنجرير مباشرة بعد تحديد مكان تواجده.

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