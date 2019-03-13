الدار البيضاء.. توقيف موظف أمن للاشتباه في تسلمه لمبلغ مالي كرشوة

هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أول أمس الاثنين، من توقيف موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، يعمل بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بنفس المدينة، وذلك من أجل الاشتباه في تسلمه لمبلغ مالي كرشوة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء كانت قد باشرت بحثا قضائيا بناء على شكاية توصلت بها من قبل الشاكي، تبين من خلاله أن موظف الشرطة قد تسلم منه مبلغا ماليا على سبيل الرشوة، وذلك مقابل وعود بالتدخل لفائدته في مسطرة قضائية سبق وأن قدم بشأنها أمام العدالة كمشتبه فيه.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة جرائم الفساد المالي، وتوطيد آليات التخليق والنزاهة في صفوف الوظيفة الأمنية.

علاوة على ذلك، يضيف البلاغ، قررت المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذ قرار التوقيف عن العمل في حق موظف الشرطة الموقوف، وذلك في انتظار انتهاء إجراءات البحث القضائي ليتسنى تقرير المتعين من الناحية الإدارية والتأديبية.

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