السلطات الأمنية بأكادير ترحل 120 إفريقي إلى مقرات مناسبة وتوفر لهم التغدية‎

نُشر بتاريخ :  2019-03-13 - 15:16
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أحمد وزروتي: هبة بريس

وفق المقاربة الانسانية التي ينهجها المغرب مع الأفارقة من دول جنوب الصحراء الذين يتواجدون في المغرب عن طريق الهجرة السرية، قامت السلطات الأمنية بأكادير مساء أمس الثلاثاء، بترحيل 120 مهاجرا كانوا يقطنون مخيما عشوائيا قرب المحطة الطرقية المسيرة، صوب أحد الفضاءات الاجتماعية بمنطقة أنزا التي تتوفر فيها شروط العيش الكريم.

و أشاد بيان مرصد الجنوب لحقوق الأجانب، والذي تتوفر هبة بريس على نسخة منه، بالكفاءة والمهنية التي تعاملت بها السلطات الولائية والأمنية مع القضية، عبر فتح نقاش مع ممثلي المهاجرين مما أدى إلى إنجاز المهمة دون مواجهات أو اعتداءات لفظية كانت أو جسدية.

وأكدت مصادر هبة بريس على أن السلطات الولائية ستتكلف بتوفير شروط العيش الكريم للأفارقة المهاجرين من خلال إمدادهم بالتغدية والمواد الطبية اللازمة والأفرشة المناسبة.

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