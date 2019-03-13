زيدان يُخطط لتغيير جذري في مسيرة المغربي حكيمي

هبة سبور – متابعة

ستشهد تشكيلة ريال مدريد ثورة تغييرات في الفترة المقبلة بعد عودة المدرب زيدان والذي سيُجري عملية تطهير شاملة في ولايته الثانية لإعادة كبرياء النادي “الملكي”، ومن جوانب هذه العملية البتّ في أمر اللاعبين المعارين وخصوصاً النجم المغربي الصاعد أشرف حكيمي.

وصعد حكيمي للفريق الأول في النادي “الملكي” خلال عهد المدرب الفرنسي زيدان ومنحه الثقة لشغل مركز الظهير الأيمن في فترات إصابات الإسباني داني كاربخال، ومع رحيل زيدان أعير حكيمي هذا الموسم إلى بوروسيا دورتموند الألماني وظهر بأداء مبهر.

ويُعتبر حكيمي واحدا من عشرة لاعبين معارين من ريال مدريد حالياً لكنه يُعد المعار الأهم لدى فريق “الميرينغي” إذ كشفت صحيفة (أس) الإسبانية أن زيدان يخطط لتغيير جذري في مسيرة اللاعب المغربي.

وينوي المدرب الفرنسي زيدان تحويل مركز أشرف حكيمي من ظهير أيمن إلى أيسر ليكون بديلاً للبرازيلي المخضرم مارسيلو، ويستدعي هذا تفاوض النادي “الملكي” مع بوروسيا دورتموند لتقليص فترة إعارته مكتفياً بموسم واحد بدلاً من موسمين.

ويُدرك الفرنسي زيدان جيداً قدرات أشرف حكيمي وهو من أفسح له الطريق لقطع خطواته الأولى في عالم الاحتراف في سن 18 عاماً، والآن أصبح ركيزة أساسية في فريق بوروسيا دورتموند الذي يصارع للتتويج بلقب الدوري الألماني.

وربما يتمسك بوروسيا دورتموند بالحفاظ على حكيمي، وقد يفضّل أسد الأطلسي البقاء لعام آخر مع “أسود فستفاليا” لاكتساب خبرات أكبر واللعب بانتظام بدلاً من العودة لمقاعد البدلاء في ريال مدريد، لكن رحيل مارسيلو ربما يغريه للعودة إلى فريق زيدان.

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