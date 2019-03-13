الكشف عن أول مكالمة هاتفية بين زيدان وراموس عقب العودة

هبة سبور – متابعة

بعدما تم تقديمه رسميًا في ريال مدريد، أجرى المدرب زين الدين زيدان اتصالًا هاتفيًا بقائد الفريق، سيرجيو راموس، في أعقاب توقيع العقد الممتد حتى عام 2022، وفقًا لصحيفة «ميرور».

زيدان يخطط لموسم انتقالات واضح المهاجم، أبرز ملامحه ضم أسماء كساديو ماني وإيدين هازارد وكريستيان إريكسين، وهو ما يبدو أن زيدان تحدث فيه مع قائد الميرنجي.

ولكن ما تشير إليه تلك المكالمة، هو أن الحديث مع راموس كأولوية يعبر عن العلاقة الجيدة المتطورة بينهما خلال ولاية زيدان الأولى.

المدافع الإسباني يعتقد من الكواليس أنه كان سببًا في عدم استقدام ريال مدريد لجوزيه مورينيو، وأن البرتغالي كان على وشك القدوم إلى الميرنجي لولا تدخل قائد الفريق.

كما أثارت تقارير العديد من الأقاويل حول رضا زيدان عن هذا التدخل من راموس، قبل أن يعلن أن طاقمه الجديد التدريبي.

ويقضي راموس موسمًا صعبًا مع الفريق، وقد غاب عن آخر مشاركتين للفريق، من بينهما قطعًا الخسارة المذلة أمام أياكس أمستردام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد التقط قائد الفريق صورًا لنفسه على «إنستجرام» وكتب: «العمل الشاق يؤتي ثماره دائمًا في النهائية».

وسيعقد زيدان أول تدريباته الأربعاء استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وسط تأخره خلف المتصدر برشلونة بـ12 نقطة، لكنه على الأقل يطمح في ضمان الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالوجود ضمن المربع الذهبي، قبل أن يأتي الميركاتو الصيفي الذي سيحسم كل شيء.

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