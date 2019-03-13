نيجيريا .. انهيار مبنى مدرسة وأكثر من 100 شخص تحت الأنقاض

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بانهيار مبنى مدرسة في مدينة لاغوس جنوب غربي نيجيريا، ووجود أكثر من 100 شخص تحت الأنقاض.

وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ في المنطقة الجنوبية الغربية للوكالة الوطنية، إبراهيم فارينلوي، إن “مبنى يحتوي على مدرسة خاصة انهار في لاغوس”، مشيرا إلى أنه لا توجد معلومات فورية عن أي إصابات.

وأضاف المتحدث إنه “يُعتقد أن كثيرا من الناس، بمن فيهم أطفال، عالقون تحت أنقاض المبنى”.

ونقلت “رويترز” عن شهود أن سبعة أطفال تم إخراجهم أحياء من تحت الأنقاض حتى الآن.

وأوردت The Guardian النيجيرية بأن الكارثة وقعت في منطقة إتافاجي بجزيرة لاغوس (وهي جزء من مدينة لاغوس).

وذكرت هيئة الطوارئ النيجيرية، أن المبنى كان مكونا من 3 طوابق.

فيما أفادت صحيفة “ذا كابل” المحلية بأن الحادث وقع عند الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي، لافتة إلى أن الطابق الأرضي من المبنى هو مدرسة، وكان التلاميذ على مقاعدهم الدراسية وقت الحادث.

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