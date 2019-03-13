مهرجان مكناس للدراما التلفزية.. لقاء الاحتفاء والتباري‎

ربيع بلهواري _ هبة بريس

تنطلق فعاليات الطبعة الثامنة من مهرجان مكناس للدراما التلفزية مساء يوم الجمعة المقبل بالمركب الثقافي محمد المنوني، بعرض المسلسل الكويتي “البرواز” باعتبار دولة الكويت ضيفة شرف الدورة، التي سيمثلها وفد رفيع المستوى برئاسة وكيل وزارة الاعلام وثلة من كبار نجوم الدراما التلفزية الكويتية..

ويستمر المهرجان، المنظم من جمعية “العرض الحر” تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية والقناة الثانية ووزارة الثقافة والاتصال، وبشراكة مع جماعة مكناس ومجلس جهة فاس ـ مكناس، إلى غاية 20 مارس بكل من المركب الثقافي محمد المنوني والمركز الثقافي الفرنسي بمكناس.

ووفاء لسنته التي سار وفقها في طبعاته السابقة، فإن الدورة الحالية من المهرجان تحتفي بشخصيتين فنيتين مرموقتين على الصعيد الوطني، ويتعلق الأمر بالفنانة المقتدرة رشيدة الحراق والفنان القدير الراحل عزيز موهوب. وذلك تكريما لما يجسدانه من قيم، وما يمثلانه على الساحة المغربية والعربية في حقل المسرح والتلفزيون والسينما.

ورغبة من هذا الحدث الفني في التجديد والتنوع على مستوى الأعمال الفنية الدرامية المشاركة فيه، فإن الطبعة الحالية تشهد مشاركة ألمانيا وبلجيكا ومصر للمرة الأولى، إضافة إلى بلدان وفية لهذا المهرجان كالإمارات العربية المتحدة و فرنسا وساحل العاج والسنغال والأردن.

وفي سياق التنافسية التي يخلقها المهرجان، تتبارى في هذه النسخة 10 أفلام و11 مسلسلا ، بمشاركة نوعية لقناة “تيفي 5” الفرنسية الرائدة في مجال الدراما التلفزية.. وهي الأعمال التي ستقيمها لجنتان: أولها متعلقة بالأفلام التلفزية برئاسة المخرج حسن بنجلون وعضوية كل من الفنانة جليلة التلمسي والناقد السينمائي حسن نرايس، وثانيها خاصة بالمسلسلات يرأسها المخرج المصري خيري بشارة إلى جانب الإعلامية فاطمة النوالي والممثل والسيناريست زكريا قاسي لحلو.

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