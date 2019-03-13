رئيس أركان جيش الجزائر: شعبنا يعرف كيف يتعامل مع الأزمات

هبة بريس - وكالات

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق قايد صالح، أن القوات المسلحة في بلاده ستنفذ مهمة ضمان أمن الوطن أيا كانت الظروف، معتبرا أن الشعب يعرف كيف يتعامل مع الأزمات.

وأشاد صالح، الذي يتولى أيضا نائب وزير الدفاع، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال زيارة قام بها إلى المدرسة العليا الحربية، بالعلاقة الوطيدة بين الجيش الوطني والشعب.

وقال في هذا السياق: “لا أملُّ إطلاقا من الافتخار بعظمة العلاقة والثقة اللتين تربطان الشعب بجيشه”.

وأضاف صالح: “الشعب الجزائري يعرف كيف يتعامل مع الأزمات… إنه لا يخشاها. ويبقى نهجه دوما هو سبيل النصر”.

وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري على أن أمن البلاد على رأس اهتمامات القوات المسلحة.

وأوضح: “أمن الجزائر واستقرارها وسيادتها الوطنية ووحدتها الشعبية والترابية أمانة غالية في أعناق أفراد الجيش الجزائري”.

وتابع صالح: “هذه الأمانة الغالية التي تبقى قواتنا المسلحة تشتغل من أجل المحافظة عليها… وشغلها الشاغل ومهمتها الأساسية، المهمة التي يتعهد جيشنا بالقيام بها على النحو الأصوب والأسلم في كل الظروف والأحوال”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0