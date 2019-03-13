الباكوري وطالب يطلقان تجربة الثانوية الرياضية

محمد منفلوطي_هبة بريس

في سابقة من نوعها، وتفعيلا للرؤية الاستراتيجية والتدابير ذات الأولوية الرامية إلى جعل المؤسسات التعليمية فضاء تربويا منفتحا على محيطه الخارجي والداخلي وبالموازاة مع أنشطة الحياة المدرسية ودورها في تعزيز قيم التسامح والانخراط، وتنزيلا للشراكة الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس نصره الله بين وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشبيبة والرياضة والتي تقرر على إثرها إحداث مسالك تربوية مندمجة “رياضة-دراسة” ومسارات للتكوين المهني والتعليم العالي لفائدة تلاميذ ثانوية الرياضيين بثانوية الرياضيين التأهيلية، أشرف مصطفى باكوري رئيس جهة الدار البيضاء-سطات رفقة عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء- سطات وعامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي والوفد المرافق له ورئيس مقاطعة عين السبع والمديرة الإقليمية بعين السبع الحي المحمدي، (أشرف) على سير الأشغال التي عرفتها مرافق المؤسسة، في أفق افتتاح الثانوية خلال الموسم الدراسي المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن ثانوية الرياضيين تخضع لإصلاحات كبيرة ومتعددة طالت الملاعب الرياضية والقاعة المغطاة والمسبح ومدارات ألعاب القوى والداخلية، وذلك بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجامعة الملكية المغربية لكرة اليد، وذلك تحت إشراف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء- سطات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0