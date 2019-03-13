الجزائر .. الأساتذة والطلبة يخرجون للتظاهر ضد تمديد “العهدة الرابعة”

هبة بريس - وكالات

خرج نحو ألف أستاذ وطالب للتظاهر وسط العاصمة الجزائرية، الأربعاء، ضد ما اعتبروه “تمديدا” لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وتأتي المظاهرة الجديدة بعد إعلان بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الى أجل غير محدد في الوقت نفسه.

وقالت “فرانس برس” أن المدرسين بدأوا التجمع قبل الظهر في وسط الجزائر العاصمة، قبل أن تنضم إليهم تدريجيا أعداد كبيرة من الطلاب.

وكان آلاف الجزائريين قد تجمعوا في مدن عدة، الثلاثاء، رافضين إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن الترشح، معتبرين ذلك “تمديدا” لحكمه، ومطالبين بـ”تغيير سياسي فوري”.

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