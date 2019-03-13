الجيش الملكي مرشح لتعويض الرجاء في ديربي الإمارات

نُشر بتاريخ :  2019-03-13 - 11:13
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ادريس دحني – هبة سبور

كشفت مصادر هبة سبور أن هناك تحركات من أجل اقناع مسؤلي فريق الجيش الملكي بتعويض الرجاء البيضاوي في المباراة الاستعراضية التي كانت ستجمعه بالوداد في ابو ظبي بالامارات , بعدما تعذر على الرجاء المشاركة فيها بسبب ضغط المباريات وقرب موعدها مع مباراة السوبر والتي سيواجه فيه النسور الخضر الترجي التونسي بقطر .

وحسب نفس المصادر فإن الجامعة في موقف محرج بعدما تم توقيع الاتفاق القاضي بلعب مباراة استعراضية بين الوداد والرجاء في الامارات نظرا لشعبيتهم الجماهيرية , قبل ان تقرر اداراة الرجاء في وقت حساس الانسحاب من هذه المباراة , لتجد الجامعة نفسها مضطرة للبحث عن فريق أخر كبير لتعويض الرجاء , وقد تم تداول اسماء 3 فرق هي نهضة بركان بطل كأس العرش السنة الماضية واتحاد طنجة الفائز بالدوري , والجيش الملكي .

وقد رجحت نفس المصادر امكانية تأجيل هذه المباراة مع احتمال إلغائها بصفة نهائية .

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