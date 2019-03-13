وزارة التعليم تنفي خوصصة الأكاديميات وتحويلها لشركات

هبة بريس – الرباط

نفت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، المنشور الذي راج بقوة يوم أمس والذي تحدث عن نية الدولة المغربية خوصصة التعليم وتحويل الأكاديميات إلى شكل شركات، خصوصاً في ظل نظام التعاقد الذي سيكون بين الأخيرة والأساتذة.

وقال بلاغ الوزارة أنه «خلافا لبعض المنشورات والأخبار التي يتم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي يحاول أشخاص من خلالها الترويج لمغالطات بخصوص “تمويل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تؤكد أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تستفيد من تمويل من طرف الدولة عن طريق اعتمادات سنوية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة عمومية وهي “الحق في التعليم”».

وزاد البلاغ أنه و«للإشارة فقد بلغت الميزانية المرصودة للوزارة برسم سنة 2019 ما يفوق 50 مليار درهم يتم تحويلها تقريبا بالكامل إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين».

وختم البلاغ، :«الوزارة إذ تقدم هذه التوضيحات، فإنها تعبر عن أسفها لاستعمال مغالطات من هذا النوع من أجل إقحام الآباء والأمهات والتلميذات والتلاميذ في حركات احتجاجية لا صلة لهم بها وتدعو الجميع إلى تحكيم العقل وروح المسؤولية خدمة للمصلحة الفضلى للمنظومة التربوية».

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0