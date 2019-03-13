إزالة دودة طولها 10 سم من عين طفل بورزازات

هبة بريس – ورزازات

تمكن الطاقم الطبي بمصلحة طب العيون بمستشفى بوكافر بورزازات يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري من إجراء عملية فريدة من نوعها، تمثلت في إستئصال دودة من داخل عين طفل يبلغ من العمر 12 سنة.

الطفل الذي ينحدر من منطقة سكورة أحس بتورم في عينه اليمنى منذ شهور، مما استوجب توجيهه الى مستشفى الاختصاصات بوكافر. بعد الفحص السريري و التحاليل الطبية، اتضح ان سبب التورم هو دودة تعيش في عين الطفل، تسمى دودة العين الافريقية أو دودة اللوا اللوائية.

العملية الجراحية تمت تحت إشراف رئيس مصلحة طب العيون، الدكتور سفيان برادي، بمساعدة طاقم شبه طبي ضم 3 ممرضات و ممرضي تخدير. وقد كللت العملية بالنجاح، حيث تم استئصال دودة طولها 10 سم. العملية تمت تحت تخدير موضعي و دامت 20 دقيقة.

و يعد هذا المرض من أنواع داء الخيطيات، ويصاب المريض للعدوى بعد تعرضه لعضات ذباب الخيل المعروفة أيضا بذبابة المانغو، و ينتشر هذا المرض بكثرة في أفريقيا الاستوائية والغربية، إلا ان حالات الإصابة في المغرب تبقى ناذرة جدا.

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