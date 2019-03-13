تاوريرت.. قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة جماعة دبدو

هبة بريس : وجدة

استفاد أكثر من 940 شخص من سكان الجماعة الترابية دبدو ، والجماعات الترابية المجاورة لها التابعة اداريا لعمالة اقليم تاوريرت، من قافلة طبية مجانية متعددة الاختصاصات وذلك يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري، بتنظيم من عمالة إقليم تاوريرت ومندوبية الصحة، وبتنسيق مع الجماعة الترابية دبدو وجمعية داء السكري بتاوريرت.

و أشرف العربي التويجر، عامل صاحب الجلالة على إقليم تاوريرت على سير العملية، حيث قام بزيارة مراكز استقبال المرضى وقدمت له شرحات اضافية حول العلاجات المقدمة، بما في ذلك إحالة وتتبع الحالات المستعصية بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت.

هذا وقد جندت الجهات المنظمة 44 فردا من الأطر الطبية والتمريضية، من مختلف التخصصات، كما وفرت الأدوية الكافية للاستجابة لاحتياجات الساكنة التي توافدت من مختلفة الدواوير بهذه الجماعات، وقام الفريق الطبي بالفحوصات اللازمة لفائدة ساكنة الجماعات المستهدفة في تخصصات مختلفة، من بينها الطب العام، واختصاصات الطب النسائي، طب العيون ، طب الأسنان، طب الأطفال وتخصصات أخرى.

كما تم خلال هذه القافلة الطبية توزيع الأدوية على المستفيدين ومن بينهم عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، و تمت الإشادة بالطاقم الطبي والهيئة المنظمة، وكل من دعم هذا العمل الانساني الذي يبقى الهدف منه هو تقريب الخدمات الطبية للمواطنين وإشاعة روح التكافل الانساني لفائدة الفئات الهشة القاطنة بالمناطق النائية بالإقليم.

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