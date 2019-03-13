مقتل مسؤول أمني بتارودانت في حادثة سير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي مسؤول أمني حتفه اليوم الاربعاء 13 مارس الجاري، على إثر حادث سير على الطريق السريع الرابط بين أكادير وتارودانت.

وقالت مصادرنا، ان الضحية كان يشتغل قيد حياته مسؤولا أمنيا بمدينة تارودانت، انقلبت سيارته صباح اليوم الاربعاء ، على مستوى جماعة الكدية البيضاء في اتجاه تارودانت.

وكشفت مصادر متطابقة، أن سيارة المسؤول قد انقسمت الى نصفين بعد ان انقلبت أكثر من مرة، لتستقر بمجرى لمياه الامطار بين المسلكين الطرقيين.

وقد تم نقل جثة الهالك الى مستودع الاموات بالمستشفى الاقليمي لتارودانت، فيما فتحت المصالح الامنية تحقيق في ملابسات الحادث.

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