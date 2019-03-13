ترسيب 150 أستاذا وأستاذة… الأساتذة المتدربين يستنكرون

هبة بريس – الرباط

كشف بلاغ للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب على أن الدولة المغربية تواصل هجومها على المدرسة العمومية والعاملين بها، واصفين الأمر بالمخططات التخريبية التي تسنها وزارة التربية الوطنية بهدف الاجهار على ما تبقى من مكتسبات الشغيلة التعليمية ببلادنا تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية العالمية، على حد تعبير البلاغ.

وأضافت التنسيقية، ”أنه وفي ظل نهج الحكومة الحالية لسياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام بعد نقضها لبنود محضري 13 و21 أبريل، وتعنتها في الاستجابة لمطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين العادلة والمشروعة والمتمثلة في التراجع الفوري عن ما أسمته بالتسريب التعسفي الذي طال 150 أستاذا وأستاذة، مع تسوية وضعية أساتذة العرفان والأستاذات الحوامل وذوي الشهادات الطبية“.

وختمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، ”أنها واذ تحيي الشغيلة التعليمية على ديناميتها النضالية معلنة عن تضامنها المبدئي والامشروط مع كافة الفئات المتضررة مع ملفات، كل من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأساتذة حاملي الشهادات، أساتذة الزنزانة 9، ضحابا النضامين، أطر الإدارة التربوية، المفتشون، ضحايا الحركة الانتقالية…إلخ“.

كما أعلنت تنديدها ب”التدخلات القمعية في حق الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الزنزانة 9، فإنها تؤكد عزمها على الإنخراط في تفعيل البرنامج النضالي الذي دعا له التنسيق النقابي الخماسي بخوض إضراب عام عن العمل يومي 13 و14 مارس 2019“.

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