هيئة التقنيين تهاجم الحكومة بسبب “الاقتطاع من الاجور” وتتوعد بالتصعيد

هبة بريس - الرباط

هاجمت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، الحكومة، بسبب اقدامها على الاقتطاع من أجور التقنيين المضربين خلال الشهر المنصرم.

واعتبرت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ لها، أن الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب ردة حقوقية خطيرة وتبخيسا فعليا للدستور المغربي من قبل الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية.

وحذرت الهيئة عبر ذات البلاغ من “التضييق والاقتطاع من أجور التقنيين بكل القطاعات الحكومية محملة الحكومة كاملة المسؤولية فيما وصفتها بالخطوة الاستفزازية”.

وأعلنت الهيئة عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الخميس 20 و21 مارس الجاري.

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