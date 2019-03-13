طقس الأربعاء .. جو مستقر بمعظم ربوع المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الأربعاء، أن تتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح، على السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، والواجهة المتوسطية وكذا الشمال-الغربي للأقاليم الجنوبية.

وسيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالنصف الشمالي للبلاد، وصحوة نسبيا بباقي الأرجاء، فضلا عن هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال وأحيانا من الشرق بكل من الأقاليم الجنوبية والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية ومن القطاع الغربي بمنطقة طنجة، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بجنوب المملكة، ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و07 درجات بالمرتفعات، وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 07 و14 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية، والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 14 و20 درجة بسهول تادلة، والرحامنة وتانسيفت ومنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، ومنطقة طنجة والساحل المتوسطي، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسهول الشمالية، والجنوب الشرقي، وجوار سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 26 و32 درجة بالسهول الوسطى، والسهول الداخلية ومنطقة سوس، وأقصى الجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و36 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالساحل الأطلسي، وسيصبح محليا هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين الجرف وسيدي إيفني.

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