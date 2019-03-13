الرصاص يلعلع ببنجرير لتوقيف مجرم هاجم الأمن والمارة بالسلاح الأبيض

هبة بريس

اضطر عميد شرطة يعمل بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن ببنجرير، لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص في حالة تخدير متقدمة، كان يحمل سكينا من الحجم الكبير استعمله في تعريض حياة عناصر الشرطة للخطر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، وذلك بعد تورطه في تعريض ضحية من ذوي السوابق القضائية لاعتداء جسدي بالسلاح الأبيض، نقل على إثرها للمستشفى لتلقى العلاجات الضرورية، مضيفا أنه أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، كما عرض مفتش شرطة من أفراد الدورية لجرح على مستوى الرأس، وهو ما اضطر موظف الشرطة لإطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي مكنت من توقيف المشتبه فيه، وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته، فضلا عن توقيف شقيقه الذي حاول مؤازرته في مواجهة عناصر الشرطة.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار استكمال إجراءات البحث والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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