يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد.. هاتريك رونالدو يعبر باليوفي إلى ربع النهائي

هبة بريس ـ متابعة

قاد أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس الإيطالي، لتحقيق ريمونتادا تاريخية على نظيره أتلتيكو مدريد 3-0، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “يوفنتوس آرينا” فى إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين أتلتيكو مدريد ويوفنتوس التى أقيمت فى ملعب “واندا متروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية “مدريد”، انتهت بفوز أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل، ليتأهل اليوفي إلى الدور ربع النهائي بمجموع اللقاءين 3-2.

ويدين يوفنتوس بالفضل إلى نجمه الأول كريستيانو رونالدو الذى سجل الثلاث أهداف “هاتريك” فى الدقائق 27 و51 و85 من عمر المباراة.

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 27 عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال ضربة رأسية أمام مرمى الخصم وضعها بإتقان كبير، ليمنح الأمل لجمهور اليوفي للتأهل.

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