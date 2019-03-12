رئيس مجلس الشورى السعودي يشيد بمتانة الروابط التي تجمع السعودية و المغرب

هبة بريس ـ الرباط

أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي، السيد عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الثلاثاء بالرباط، بمتانة الروابط القديمة والتاريخية والعلمية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أبرز خلال مباحثات جمعته مع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الـ 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أهمية تطوير العلاقات المغربية السعودية في مختلف المجالات.

وأوضح البلاغ أن رئيس الحكومة، عبر من جهته، عن ارتياحه لمستوى العلاقات التاريخية المتينة التي تربط بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، مذكرا بطابع الأخوة والود الذي يميز العلاقة بين جلالة الملك وخادم الحرمين الشريفين، اللذين تجمع بينهما روابط إنسانية عميقة وكبيرة.

من جهة أخرى، أشاد السيد العثماني بالتوجهات السياسية للمملكة العربية السعودية بشأن عدد من القضايا، معتبرا أن المغرب يتقاطع في كثير من الأحيان مع المواقف التي تعبر عنها المملكة السعودية في المحافل الدولية، ويشدد على ضرورة عدم التسامح مع التلاعب بسيادة ووحدة الشعوب والبلدان.

يشار إلى أن الدورة الـ 14 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تنظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك خلال الفترة ما بين 11 و14 مارس الجاري.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسفير المملكة العربية السعودية في الرباط.

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