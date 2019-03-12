مراكش …ايقاف شخص وبحوزته أزيد من 24 كيلوغرام من مخدر الشيرا

هبة بريس ـ و م ع

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أمس الاثنين ، أمام أنظار وكيل الملك شخصا من أجل حيازة وترويج المخدرات بعدما تمكنت فرقة مختصة من ايقافه وبحوزته أزيد من 24 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

وحسب مصدر أمني، فقد تم ايقاف المعني بالأمر عصر يوم السبت المنصرم إثر عملية أمنية محكمة متلبسا بحيازة 271 صفيحة من مخدر الشيرا بلغ وزنها الإجمالي24 كلغ و420غ، بالإضافة إلى عشر غرامات من المخدرات القوية (الكوكايين).

وأضاف المصدر ذاته، أن الكمية المحجوزة كانت مخبأة بعناية داخل سيارة خصوصية كان يتولى سياقتها الشخص الموقوف، والتي شكلت هي الأخرى موضوع حجز لفائدة البحث إلى جانب ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، في وقت بقي فيه البحث مفتوحا بغاية الوصول لكل شخص آخر قد يشتبه في تورطه في سياق نفس القضية.

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