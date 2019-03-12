الخطوط الملكية المغربية (لارام ) تعلق العمل بـ “بوينغ 737 ماكس”

هبة بريس ـ الرباط

كشفت وكالة الأنباء “رويترز” بالإضافة إلى عدد من المصادر الصحفية أن شركة الخطوط الملكية المغربية (لارام)، أوقفت تشغيل طائرة “بوينغ 737 ماكس 8” بشكل مؤقت، وذلك عقب حادث تحطم طائرة من نفس الطراز في إثيوبيا.

ونقلت “رويترز” عن مسؤول لم تذكر اسمه أن “الخطوط الملكية المغربية أوقفت يوم الأحد تشغيل طائرتها الوحيدة التي دخلت الخدمة من الطراز ماكس 8، ولن تسيرها حتى تستكمل بوينغ التحقيقات في هذا الطراز”.

ومن جانبها، ذكرت مصادر صحفية أن الشركة المغربية تتوفر على طائرتين من النوع المذكور، “الأولى دخلت الخدمة في المجال التجاري انطلاقا من فاتح يناير 2019، وستتوقف من أجل الصيانة، فيما تم التوصل بالثانية في منتصف فبراير، ولم تحصل بعد على الإذن بالدخول إلى مجال الاستغلال”.

وفي السياق نفسه، قررت عدة دول من بينها بريطانيا وسنغافورة إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات “بوينغ 737 ماكس 8″، وذلك على إثر وقوع حادثين لهذا الطراز من الطائرات في ظرف أقل من ستة أشهر.

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