بعد سرقته لمؤسسة بوادزم ترك رسالة اعتذار ..”والدتي تعاني من مرض مزمن” صور

هبة بريس ـ خريبكة

علمت هبة بريس من مصادرها ان مدرسة علال بن عبد الله بمدينة وادي زم ، تعرضت لعملية سطو ليلة أمس الاثنين 11 مارس من طرف مجهول حيث قام بتخريب عدد من نوافد حجرات الدرس (حوالي 12 حجرة ) وعبث بالمحتويات الموجودة في خزاناتها .

وقالت مصادر هبة بريس ان السارق اقتحم إدارة المدرسة بعد انسلاله من احدى نوافدها بعد تكسيرها و اقدم على سرقة مبلغ مالي في ملكية ( جمعية دعم مدرسة النجاح ) قدر بحوالي 4000 درهم وحواسب ومستلزمات تعود لممتلكات الإدارة واشياء خاصة أخرى تخص مديرها

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وبرر الفاعل عملية السرقة اذ ترك رسالته اعتذار باحد الاقسام مشيرا ان والدته تعاني من مرض مزمن غير أنه عاد ليترك على جدران الادارة عبارات نابية خطها عليها قبل مغاردته لعين المكان

هذا وفور علمها بالموضوع حضرت عناصر من الضابطة القضائية الى المدرسة المذكورة ، حيث ثم فتح تحقيق قضائي في الحادثة بناء على تعليمات من النيابة العامة ،بعد جمع معطيات أولية عنه .

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