واشنطن: ندعم حق الجزائريين في الانتخاب الحر

هبة بريس ـ وكالات

أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، أن الولايات المتحدة “تدعم الجهود الدائرة في الجزائر لرسم خط جديد يعكس إرادة الشعب وتطلعه نحو مستقبل زاهر”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بالادينو، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الخارجية الأميركية في العاصمة واشنطن.

وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية “نحترم حق الجزائريين في التجمع والتعبير عن رأيهم، ونتابع التقارير حول تعليق الانتخابات، وندعم حق الجزائريين في الانتخاب بشكل حر”.

وأمس الإثنين، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة يوم 18 أبريل المقبل إلى موعد غير محدد.

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