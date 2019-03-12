“خياط” بأزمور يهتك عرض طفل قاصر عمره 11 ربيعا

احمد مصباح ـ هبة بريس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، اليوم الثلاثاء، ب8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية بقيمة 60000 درهم، في حق خياط هتك عرض طفل قاصر، لم يتعد غمره بعد 11 ربيعا.

وفي تفاصيل النازلة الأخلاقية، فإن قاضي التحقيق كان شرع، متم شهر أكتوبر من السنة الفارطة، في استنطاق المتهم، وهو خياط من ـزمور، يبلغ من العمر 37 سنة، بعد أن أودعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، على خلفية التغرير بقاصر وهتك عرضه.

هذا، وكان والد القاصر التحق، في غضون شهر أكتوبر الفائت، بمقر مفوضية الشرطة بأزمور، حيث بلغ عن تعرض صغيره لهتك عرضه من قبل شاب يمتهن الخياطة، ويعرفه حق المعرفة.

وبعد أن أغلق الخياط محله في أعقاب التبليغ عن الجريمة، وتوارى عن الأنظار حوالي أسبوعين، قدم نفسع إلى الضابطة القضائية لدى الفرقة المحلية للشرطة القضائية، التي أخضعته استنادا إلى الشكاية المرجعية، للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وواجهته، رغم إنكاره، بالأفعال المنسوبة إليه، وبوصف دقيق لعملية عتك العرض، وللمحل الذي كان يرتكب فيه جريمته، والذي جاءت معاينته من طرف الضابطة القضائية، مطابقة لتصريحات الضحية الذي استمعت إليه في محضر قانوني، بحضور والده.

إلى ذلك/ فقد أحالت الضابطة القضائية في حالة اعتقال على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، الذي أحاله في اليوم ذاته، على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

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