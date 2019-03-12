سارق السائحات الأجنبيات في قبضة أمن أكادي

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت العناصر الأمنية التابعة للدائرة الرابعة بأكادير القبض على أحد المجرمين الذي دوخ السلطات الأمنية، من خلال مجموعة من السرقات التي كان يقترفها تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وأكدت مصادر هبة بريس، أن الموقوف اتضح أنه هو المسؤول عن ثمان سرقات، كان ضحيتها أجنبيات وسائحات بالمدينة، إضافة إلى سرقات أخرى بمختلف مناطق المدينة.

هذا، وقد تم الاحتفاظ بالمتهم في الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات وعرضه على أنظار النيابة العامة المختصة.

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