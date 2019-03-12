بسبب الرُّحل ..برلماني من “الاحرار” يجر لفتيت للمساءلة البرلمانية

هبة بريس ـ الرباط

وجه برلماني ينتمي الى “التجمع الوطني لأحرار” سؤالا شفويا لوزير الداخلية حول الاعتداءات التي يتعرض لها الكسابة والرحل من طرف ساكنة المناطق التي تشتكي من الرعي الجائر .

وساءل عبد الودود خربوش من فريق “التجمع الدستوري”، وزير الداخلية عن التدابير الفورية والعاجلة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لحماية هاته الفئة التي تعاني من آثار الجفاف من جهة، ومن المضايقات والاعتداءات من جهة ثانية.

واستند سؤال البرلماني من حزب التجمع الوطني للأحرار على ما تعرض له الكسابة والرحل بعدة مناطق، آخرها ما حدث بإقليم تيزنيت خلال الأيام الماضية، والمتمثلة في نهب وسرقة وتسميم ماشيتهم، وإصدار متابعات قضائية واهية في حق بعضهم، وفق نص سؤال البرلماني من “الأحرار”.

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