رياضيتان جزائريتان تنسحبان من بطولة بالمغرب بسبب إسرائيل

هبة بريس ـ القسم الرياضي

سجلت رياضيتان جزائريتان موقفهما ضد التطبيع مع إسرائيل، بعدما رفضتا خوض نزاليهما مع إسرائيليتين خلال بطولة الجائزة الكبرى لرياضة الجودو التي جرت بمدينة مراكش

وانسحبت الرياضيتان الجزائريتان كوثر أوعلال، (وزن 78 كلغ)، وصونيا عسلة، (وزن أكثر من 78 كلغ)، من المنافسة على الجائزة، بعدما أوقعتهما القرعة في مواجهة الإسرائيليتين كينون إمري وهرشكو راز على التوالي

وكانت استضافة المغرب لعدد من الرياضيين الإسرائيليين في منافسات رياضة الجودو، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي بمراكش، قد أثارت جدلاً واسعاً محلياً وعربياً، خاصة بعد رفع علم دولة الاحتلال إثر تتويج أحد الرياضيين.

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