عاجل: العثور على النصف الثاني لجثة الاب الذي قتله ابنه بقلعة السراغنة

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر المركز القضائي للدرك بقلعة السراغنة تمكنت قبل قليل من العثور على النصف الثاني من جثة الاب الذي أقدم على قتل ولده رميا بالرصاص بدوار النفافتة التابع لجماعة سيدي الحطاب بقلعة السراغنة، حيث عمل على حرقها لإخفاء معالم جريمته النكراء.

وفي التفاصيل فقد أفضت عملية التحقيق مع الجاني إلى كونه بعد قتل والده رميا بالرصاص قد أقدم على حرق جثته بنية التخلص منها، إلا أن تصلب جزء كبير منها واستيقاظ والدته من حالة الإغماء التي أصابتها بعد سماعها الطلقة النارية لترى زوجها جثة هامدة أمام عينيها، حالا دون إكمال عملية الإحراق حيث هدد الجاني أمه بالتزام الصمت والانسحاب إلى غرفة أخرى أو يتبعها لوالده.

وقد أقدم بعد انصراف والدته مذهولة من جراء الصدمة التي أصابتها، الى تقطيع جثة والده الى أجزاء صغيرة ليسهل عليه نقلها داخل كيس حيث رماها بحفرة “خطارة” توجد قرب منزل أسرته، ويذكر أن عناصر المركز القضائي بقلعة السراغنة كانوا قد استعانوا بكلاب مدربة قادتهم إلى العثور على كيس به رفات من جثة الضحية قبل إلقاء القبض على الجاني مساء أمس، وأفضت عملية التحقيق إلى أن الرفات لا يضم كل أجزاء الجثة قبل أن يعترف الجاني بأنه استعمل كيسا ثانيا لإخفاء الأجزاء المتبقية من جثة والده بنفس الحفرة تم اكتشافها اليوم داخل كيس وبوجود ساطور استعمل في عملية التقطيع.

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