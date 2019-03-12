رئيس جماعة مولاي يعقوب يعصف برئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات

ع محياوي – هبة بريس

على إثر انعقاد الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2019 ، لمجلس جماعة مولاي يعقوب التي عرفت التداول في ثمانية نقاط كانت مبرمجة بجدول الأعمال و التي صودق على 5 منها بالأغلبية و يتعلق الأمر حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه ب:

1. انتخاب عضو بلجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة

2. إقالة رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات

3. انتخاب عضو لجنة المرافق العمومية و الخدمات

4. انتخاب رئيس جديد للجنة المرافق العمومية و الخدمات

5. انتخاب النائب الجديد لرئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات

و بعد إسناد رئاسة لجنة الشؤون الثقافية للمعارضة كما ينص ذلك عليه قانون 113.14 في المادة 27، و بعد امتناع أعضاء المعارضة على ترشيح أي عضو تم تأجيل 3 نقاط و يتعلق الأمر ب:

1. انتخاب أعضاء لجنة الشؤون الثقافية

2. انتخاب رئيس لجنة الشؤون الثقافية

3. انتخاب نائب رئيس لجنة الشؤون الثقافية.

وتنويرا للرأي العام ودفاعا عن المرفق العام و مصالح الجماعة الهامة وعلى سيادة القانون وسعيا من الجماعة للتفاعل مع الرأي العام بجماعة مولاي يعقوب خاصة في إطار التواصل البناء، يتشرف رئيس الجماعة حسب ذات البلاغ بتقديم التوضيحات التالية :

1. ننوه بمجهودات و تفاعل و إنخراط جميع أعضاء المجلس من خلال دورهم الفعال في التداول و الترافع في اطار القانون عن مصلحة الجماعة بكل تفاني و إخلاص و نكران الذات.

2. انتخاب رئيس لجنة المرافق العمومية و الخدمات بهذه الدورة سيعطي دفعة هامة لدعم المشاريع التنموية بجماعة مولاي يعقوب المستمرة.

3. خدمة للصالح العام بجماعة مولاي يعقوب نحمل أعضاء المعارضة المسؤولية الكاملة من اجل التسريع باقتراحاتهم لتشكيل لجنة الشؤون الثقافية لما لها من دور هام و بارز في تنمية هذا المجال بجماعتنا كأولوية و كذا تفعيلا لمقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي رقم 113.14.

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