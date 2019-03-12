رسميا.. إدارة الكوكب المراكشي تستقر على خليفة العامري

نُشر بتاريخ :  2019-03-12 - 15:36
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هبة سبور – شفيق عنوري

استقرت إدارة الكوكب المراكشي على الإطار الوطني جواد الميلاني، ليتولى تدريب الفريق فيما تبقى من الموسم، خلفا للمقال، عزيز العامري.

وكانت إدارة “فارس النخيل” قريبة من التعاقد مع مدرب فرنسي، قبل أن تتعثر المفاوضات في مراحلها الأخيرة، بعد اشتراط الأخير اصطحاب مساعد معه.

وستكون مهمة الميلاني الأساسية مع الفريق هي إنقاذ ممثل المدينة الحمراء من الهبوط للقسم الثاني.

ويمر الكوكب بموسم كارثي، بسبب النتائج السلبية وعدم الاستقرار الفني، الأمر الذي جعل “فارس النخيل” يتذيل ترتيب البطولة قبل 9 جولات على نهاية الدوري.

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